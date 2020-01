Bonus luce, acqua e gas: le nuove soglie Isee per lo sconto in bolletta

Cambiano le soglie Isee per accedere ai bonus luce, acqua e gas che consentono alle famiglie con reddito basso di avere uno sconto in bolletta. Una notizia positiva per i consumatori, perché le soglie si innalzano e dunque aumenta anche la platea dei potenziali beneficiari.

Bonus luce, acqua e gas: le nuove soglie

Come stabilito dall'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), la soglia massima dell'Isee passa da 8.107,5 a 8.256 euro e aumenta fino a 20 mila euro in caso di nucleo familiare numeroso, con almeno 4 figli a carico.

Chi può richiedere i bonus luce, acqua e gas: i requisiti

Hanno diritto allo sconto in bolletta coloro che non superano le soglie Isee indicate e, altro requisito necessario, e che hanno un regolare contratto di fornitura elettrica, di acqua e gas.

Possono richiedere il bonus anche i titolari di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. Per i primi si ha diritto ai tre bonus se il reddito è inferiore alla soglia di 8.265 euro; se superiore, invece, solo ai bonus luce e gas.

Come richiedere i bonus luce, acqua e gas

Per richiedere lo sconto in bolletta di luce, acqua e gas, occorre presentare la domanda al Comune di residenza. Per compilare gli appositi moduli ci si può rivolgere anche ai Caf. Bisogna inoltre allegare un documento di identità, codice fiscale, attestazione Isee valida (non scaduta), autocertificazione dei componenti nucleo familiare. Per i titolari di reddito e pensione di cittadinanza la ricevuta Inps con numero di protocollo.

Il bonus è valido per 12 mesi, al termine dei quali il consumatore deve rinnovare la richiesta un mese prima della scadenza.

Come si calcolano i bonus luce, acqua e gas

Il bonus luce per ottenere lo sconto in bolletta dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare. Ad aggiornalo è di anno in anno l'Arera. Quest’anno è pari a 132 euro per le famiglie con 1-2 componenti; 161 euro per quelle con 3-4 componenti e 194 euro per quelle più numerose.

Lo sconto sulla bolletta del gas comporta un risparmio fino al 15% (al netto delle imposte) della spesa annua e tiene conto, oltre che della composizione del nucleo familiare, anche della categoria d’uso associata alla fornitura e della zona climatica di appartenenza.

Sul sito dell’Autorità, è possibile calcolare il valore esatto dello sconto inserendo alcune informazioni.

Quanto al bonus acqua, lo sconto dipende dal gestore e varia da Comune a Comune.

