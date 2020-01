Ferrovie, sanità ed esercito: opportunità di lavoro in tutta Italia, ecco come

Sono tanti i concorsi in tutta Italia, nei prossimi mesi, per chi possiede solo la licenza media, i diplomati e i laureati. L'elenco è diffuso da Informa Giovani.

In Liguria si cercano collaboratori tecnico professionali con licenza media: 20 posti con contratto a tempo indeterminato ovvero 10 posti con riferimento all’anno 2019, 5 da assumere nell’anno 2020 e 5 da assumere nell’anno 2021. Occorre, dunque, avere la licenza media per partecipare al concorso per collaboratore tecnico-professionale del Comune di La Spezia. Le richieste di partecipazione al concorso devono pervenire entro il 16/01/2020.

Opportunità di lavoro in Lombardia: presso il comune di Moglia, provincia di Mantova, è indetto il concorso per formazione di una graduatoria per la copertura di dieci posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, da assegnare agli uffici della ricostruzione sisma. Le domande si possono inviare fino al 16/01/2020. Per partecipare è necessario essere in possesso di diploma di Laurea triennale in Ingegneria civile ed ambientale; Scienze dell’architettura; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; Scienze e tecnica dell’edilizia. Oppure: Diploma di Laurea Specialistica in: ingegneria civile; Ingegneria dei sistemi edilizi; Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; Architettura ed ingegneria edile- architettura ; Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

Sono ben 375 i posti da coprire con il concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, lanciato dall'azienda ospedaliera dei Colli a Napoli. Il concorso prevede una selezione per titoli ed esami; le domande devono pervenire entro il 20 gennaio 2020 ed essere inviate esclusivamente tramite la procedura telematica prevista. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei requisiti indicati: 1) Diploma di Laurea di I° livello (L) in Infermieristica (Classe L/SNT01 Lauree delle Professioni sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica) ovvero diploma universitario di Infermiere , ovvero altri diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollente al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi; 2) iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la vigente normativa.

È on line il bando del concorso pubblico per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario indetto dall'Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Modena, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede l'assunzione di tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato. In particolare, i posti sarannoo così ripartiti: 2 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 2 posti presso l’Azienda USL di Piacenza; 2 posti presso l’Azienda USL di Parma; 2 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma; 1 posto presso l’Azienda USL di Modena; 1 posto presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena. Il termine entro cui mandare la domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta esclusivamente in forma telematica, è il 16/01/2020. Per partecipare è necessario essere in possesso della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico ovvero diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico , ovvero essere in possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti. Bisogna inoltre essere iscritti all'ordine professionale/albo relativo.

Ferrovie dello Stato: richieste figure professionali per l'inserimento lavorativo in diverse regioni italiane. Il Gruppo ha previsto un piano per l'assunzione di 400 lavoratori. Si sta svolgendo inoltre il recruiting di Addetti Manutenzione e Circolazione, che si tradurrà nell'assunzone di 1.100 risorse entro l’anno in RFI, società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale. La società ha anche presentato il Piano Industriale FS che prevede la creazione di 15 mila posti di lavoro diretti in 5 anni , con 120 mila opportunità di impiego all’anno. Al momento, in dettaglio, ecco le selezioni programmate in Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

È on line il bando dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di Genova per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 274 OSS – Operatori Socio Sanitari – Cat. B posizione economica Bs.

I posti saranno così distribuiti: 19 posti presso l’ASL1 di cui 5 posti riservati prioritariamente ai Volontari delle FF.AA; 52 posti presso l’ASL2 di cui 16 posti riservati prioritariamente ai Volontari delle FF.AA. e 10 posti al personale interno; 188 posti presso l’Area Metropolitana Genovese (maggiori informazioni nel bando sotto allegato) di cui 50 posti riservati prioritariamente a Volontari delle FF.AA. e 14 posti al personale interno e 15 posti presso l’ASL4, di cui 5 posti riservati prioritariamente ai Volontari delle FF.AA. e 4 posti al personale interno.

Sono 397 i posti disponibili presso Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri con i concorsi indetti dal Ministero della Difesa per il 2020 ed il 2021. Dopo le selezioni è prevista l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate. Nel dettaglio i posti saranno così distribuiti. ESERCITO: 140 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare; MARINA: 114 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale; AERONAUTICA: 83 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica; CARABINIERI: 60 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali. Il termine per presentare le domande è il 31 gennaio 2020.

L'Asp di Enna ha indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 78 posti di dirigente medico di varie discipline:17 posti Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 18 posti Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza; 7 posti Dirigente Medico di Cardiologia; 10 posti Dirigente Medico di Radiodiagnostica; 10 posti Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia; 10 posti Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia; 2 posti Dirigente Medico di Anatomia Patologica; 4 posti Dirigente Medico di Patologia Clinica. La scadenza per l'invio delle candidature è il 30 gennaio 2020.

© Riproduzione riservata