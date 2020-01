Crias, record di imprese artigiane finanziate: oltre 3mila nel 2019

La Crias chiude l'anno in positivo e si lascia alle spalle le difficoltà attraversate nel 2018. Per la Cassa regionale il 2019 si chiude infatti con 3.425 imprese artigiane finanziate per un totale di circa 76 milioni di euro. La cifra record è stata raggiunta pochi giorni fa con il il via libera a 563 pratiche per quasi 14 milioni di euro.

A beneficiare del credito agevolato sono una vasta gamma di imprese artigiane: autofficine, falegnamerie, vetrerie ma anche sartorie, panifici e pasticcerie a cui si aggiungono anche parrucchieri, fotografi e tipografi.

"E' un segnale importante - evidenzia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - per le aziende artigiane che devono sapere di poter contare su una Cassa per il credito che svolge con regolarità il proprio lavoro a sostegno delle imprese dell’Isola".

