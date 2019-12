Bivona, dopo 30 anni i lavori di ripristino della strada per Palazzo Adriano

La strada che collega i Comuni di Bivona e Palazzo Adriano tornerà ad essere percorribile. Incompiuta dai primi anni '90 a causa della mancanza di fondi, grazie all’intervento dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, potrà essere nuovamente utilizzata dagli automobilisti.

Si tratta di un percorso che attraversa i Monti Sicani. Impossibile attraversarlo in condizioni di sicurezza, sopratutto quando le piogge la trasformano in una palude. Ecco, allora, che per gli automobilisti diventa obbligatorio un percorso alternativo, che li costringe a passare da Santo Stefano di Quisquina e ad arrivare fino al bivio per Prizzi, allungando di circa venti chilometri.

