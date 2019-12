Detrazioni fiscali, nuove regole per l'Irpef nel 2020: reddito e tracciabilità, cosa cambia

La nuova legge di bilancio prevede una riforma delle detrazioni Irpef. In sostanza prevede nuovi paletti di reddito sopra i quali le agevolazioni fiscali si riducono o si azzerano, ma anche più controlli sulla tracciabilità dei pagamenti.

Significa che le detrazioni fiscali valgono solo per spese effettuate con assegni, carte, bonifici o strumenti digitali. Sono esenti dalle nuove regole il mutuo prima casa e le spese sanitarie.

I LIMITI DI REDDITO. A partire dal 2020, la detrazione spetterà solo a chi ha un reddito fino a 120mila euro annui. Chi invece guadagna di più avrà un'agevolazione più bassa, si azzera del tutto invece sopra i 240mila euro.

Per alcune spese la detrazione permane, indipendentemente dal reddito. Si tratta di spese sanitarie,mutuo prima casa, prestiti o mutui agrari, erogazioni liberali a società sportive dilettantistiche fino a 1500 euro.

METODO DI PAGAMENTO. L'altra novità dal 2020 riguarda le modalità di pagamento. In sostanza la detrazione al 19% spetta solo se il pagamento è tracciabile, dunque non in contatti ma con versamento bancario o postale, "ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997". L'obbligo, anche in questo caso, non riguarda le spese sanitarie.

