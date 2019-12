Manovra, dal M5s: "Sotto lo 0,5% di thc la canapa è stupefacente"

"Ragazzi ce l'abbiamo fatta: questa notte in commissione bilancio abbiamo approvato uno dei nostri emendamenti" alla manovra "sulla canapa industriale. È quello meno ambizioso, che riguarda principalmente la biomassa, ma che comunque modifica le legge sulla canapa consentendo di commercializzare i fiori e soprattutto modifica il testo unico per gli stupefacenti stabilendo una volta per tutte che sotto lo 0,5% di thc la canapa non si può considerare sostanza stupefacente".

Così il senatore pentastellato Matteo Mantero ha commentato su Fb

