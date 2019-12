Bus a 25 euro per i siciliani fuori sede, Musumeci: pronti a Natale, tre le tratte

Per ovviare al caro voli, il Governo Musumeci metterà a disposizione dei bus a un prezzo agevolato per gli studenti fuori sede che, dal Nord, rischiano di non poter rientrare in Sicilia per le festività natalizie.

Una delle partecipate della Regione, l'Ast, Azienda Siciliana Trasporti, metterà a disposizione otto pullman che faranno sosta a Milano, Napoli e Roma, offriranno tratte per l'Isola a un prezzo agevolato. Lo annunciato lo stesso Presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della puntata di oggi, 12 dicembre, di Cronache Siciliane durante il quale ha precisato che "il prezzo simbolico, di circa 20-25 euro, verrà deciso a distanza di poche ore. I pullman partiranno per Natale e faranno rientro a ridosso dell'Epifania".

"Siamo stanchi di avere a che fare con l'Alitalia che pretende di far pagare un biglietto andata e ritorno per Palermo o Catania oltre 830 euro. È una condotta inqualificabile perché chi va a Roma o a Milano non ci va per fare shopping".

Sempre viva inoltre l'idea di dare vita a una compagnia aerea siciliana per cui "rinnovo l'invito per un imprenditore ardito e audace che pensa che la Sicilia possa avere una compagnia aerea capace di sostenere la domanda che emerge dal territorio, saremo ben lieti di poterci essere", ha ribadito Nello Musumeci.

