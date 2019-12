Alitalia, arriva il commissario unico Giuseppe Leogrande

I commissari straordinari di Alitalia hanno lasciato l’incarico e al loro posto è stato individuato l'avvocato Giuseppe Leogrande come commissario unico. E’ quanto fa sapere il ministero dello Sviluppo economico.

Avvocato specializzato in diritto fallimentare, Leogrande ha svolto attività di assistenza e consulenza legale in numerose procedure di amministrazione straordinaria. Dal 1995 al 2003 è stato responsabile dell’ufficio affari legali del gruppo Fochi in amministrazione; nell’aprile 2007 ha preso l’incarico di commissario straordinario dei gruppi Tecnosistemi, Giacomelli e Itea, anch’essi in amministrazione straordinaria. Nel 2012 è stato coadiutore del Commissario Straordinario di Sacaim (di cui è diventato commissario nel 2016) e nel 2014 Commissario Straordinario di Blue Panorama Airlines.

«Con Giuseppe Leogrande come commissario unico, il governo punta al rilancio definitivo di Alitalia». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. «Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari - ha dichiarato Patuanelli - per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia. Un ringraziamento va anche al nuovo commissario Giuseppe Leogrande per aver accettato l’incarico. Assieme a lui - ha concluso - lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia».

