Iva, Imu, Tasi: tasse su tasse a dicembre, scadenze anche l'ultimo dell'anno

Dicembre caldo sul fronte delle tasse. Scadenze su scadenze per i contribuenti, alcune anche l'ultimo dell'anno. Lo Stato si prepara, dunque, a una raccolta record, che secondo le stime dovrebbe superare nettamente i 50.000 milioni di euro.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ricorda le scadenze del mese, le prime delle quali sono già alle spalle in quello che è stato un vero e proprio lunedì di fuoco, il 2 dicembre. In quell'occasione scadevano il saldo degli acconti 2020 di tutte le imposte dirette, anche se il termine era il 30 novembre, poi prorogato al 2 dicembre, la rottamazione ter e la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza entro i quali si può pagare evitando sanzioni, il termine ultimo slitta a lunedì 9 dicembre.

"Altra giornata chiave per gli appuntamenti con il fisco è quella di lunedì 16 dicembre - spiegano -: scade, infatti, il versamento della liquidazione Iva mensile che si va ad aggiungere ai versamenti periodici mensili relativi ai contributi e alle ritenute da conteggiare sulle retribuzioni dei dipendenti in forza alle aziende. Nello stesso giorno vanno versate le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a novembre. E, poi, termine ultimo per milioni di italiani chiamati a saldare Imu e Tasi per il 2019".

Ma non finisce qui. Altra data cruciale è quella del 27 dicembre per l'acconto dei versamenti Iva 2020. "Per concludere - spiegano i consulenti del lavoro -, con scadenza l'ultimo giorno dell'anno, la dichiarazione Imu, le domande di Cassa integrazione e gli adempimenti in capo ai distributori di carburanti".

