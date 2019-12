Reddito di cittadinanza, pagamento del mese di dicembre: ecco quando arriva

Giunto il mese di dicembre, chi beneficia del reddito di cittadinanza si chiede quando avverrà il pagamento del mese di dicembre. Per prima cosa bisogna sottolineare che, come chi ha diritto all'indennità di disoccupazione (Naspi) e chi beneficia del bonus bebè, anche chi riceve l'accredito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza non ha diritto alla tredicesima.

Il calcolo inoltre del pagamento di dicembre del reddito di cittadinanza avverrà per tutti il 27 dicembre. Questo vale ovviamente per chi ha presentato la domanda fino ad ottobre 2019. Chi invece ha consegnato la documentazione a novembre 2019, il primo pagamento non ha una data già definita ma sicuramente avverrà a partire dalla seconda metà di dicembre.

Infine per chi presenta la domanda a dicembre le ricariche sulla carta RdC inizieranno a partire dal 15 gennaio 2020. Presso l'Ufficio Postale di riferimento dunque verrà consegnata la card con la prima mensilità del reddito di cittadinanza già accreditata. Verificare lo stato delle richieste è possibile consultando il sito internet dell'Inps ed accedendo al profilo utente attraverso il codice Pin, lo Spid o il Cns.

La card può essere ritirata solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'Inps tramite sms o l'email contenente l'esito della domanda che dovrebbe pervenire, di regola, a partire dal quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

