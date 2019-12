Raddoppio Palermo-Catania, sopralluogo di Falcone: "Vigilare sui lavori"

Sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, al cantiere del raddoppio ferroviario Palermo-Catania, sul tratto Catania Bicocca-Catenanuova. L’esponente del Governo Musumeci ha incontrato i tecnici di Rfi, Italferr e dell’impresa esecutrice Salini-Impregilo, oltre alle maestranze impegnate nei diversi fronti del cantiere che Falcone ha visitato.

"Siamo venuti in sopralluogo - ha dichiarato l’assessore - per monitorare l’andamento dell’opera e vigilare affinchè i lavori proseguano secondo il cronoprogramma dell’appalto, che prevede di attivare il binario di valle entro aprile 2021. Il raddoppio Palermo-Catania è uno dei cantieri più importanti attualmente in corso in Sicilia, opera vitale destinata ad abbattere di almeno 11 minuti, dopo anni di attesa da parte dei siciliani, i tempi di percorrenza ferroviaria tra le due principali città dell’Isola". Falcone ha approfondito assieme ai tecnici gli aspetti progettuali dei circa 40 chilometri di raddoppio ferroviario, primo segmento della complessiva modernizzazione della ferrovia Palermo-Catania. Al momento sono in esecuzione le opere preliminari di adattamento della viabilità del territorio e le fondazioni di numerosi piccoli e grandi cavalcavia.

