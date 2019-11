Rottamazione cartelle, scadenza slittata al 2 dicembre: addio pace fiscale se non si paga

Scade il 30 novembre - ma è sabato e dunque il termine slitta a lunedì 2 dicembre - il pagamento di quanto dovuto per la rottamazione e il saldo e stralcio delle cartelle.

Una data importantissima e da non dimenticare per chi ha aderito alla pace fiscale, perchè il mancato rispetto dei tempi della rata comporterà conseguenze irreversibili. Coloro che non pagano quanto dovuto entro la scadenza, infatti, automaticamente decadono dalla pace fiscale e successivamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede con le azioni di recupero.

Insomma, il 2 dicembre è una data da ricordare per i contribuenti, anche se come in tutte le scadenze legate alla pace fiscale ci sono altri 5 giorni di tolleranza entro i quali si può pagare evitando sanzioni. Il termine ultimo e definitivo, oltre il quale non ci sarebbe altra tolleranza, è dunque il 9 dicembre.

Il mancato pagamento aprirebbe le porte al pignoramento presso terzi, dal conto corrente e, quando i debiti sono oltre i 120.000 euro, potrebbe portare alla messa all’asta di beni mobili e immobili. Dunque da un lato ci sarebbe lo stop alla pace fiscale e dall'altro un aggravio del debito.

La rottamazione non è l'unica scadenza del 2 dicembre, che rischia di diventare un vero e proprio lunedì nero delle tasse. Imprese e partite Iva soprattutto sono chiamate a rispettare una serie di termini tra cui il versamento delle imposte sui redditi e l'invio delle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap. Le partite IVA soggette a regime forfettario pagheranno il secondo acconto dell’imposta sostitutiva. I professionisti iscritti alla gestione separata devono versare un acconto pari al 50% dei contributi alla cassa previdenziale.

Ma in generale sarà un dicembre di fuoco, non solo un lunedì nero. Colpa delle tasse che scadranno tra il 2 e il 16 del mese. Il 16 dicembre invece le scadenze riguarderanno le tasse sulla casa. I proprietari di seconde case, di case di lusso, di immobili commerciali, di terreni, negozi ed aree edificabili sono tenuti a pagare l’Imu, oltre alla Tasi, la tassa comunale per i servizi quali manutenzione delle strade, pubblica illuminazione. Ma probabilmente sarà l'ultima volta a causa dell'introduzione dal prossimo anno dell'imposta unica.

