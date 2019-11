Dicembre mese di tredicesima, ecco quando arriva e quanto spetta

Natale è tempo di tredicesima, anche se non per tutti. Costituisce una mensilità aggiuntiva che viene erogata al dipendente e al pensionato e non ha una scadenza fissa, varia in base al Contratto di Lavoro di appartenenza o dell'Istituto pensionistico.

Chi la percepisce può già quantificare l'ammontare. Intanto va detto che non è uguale per tutti perché viene erogata sulla base dei diversi livelli di stipendio e calcolata sulla base del tipo di contratto.

Per prima cosa si tiene in considerazione il numero di giorni di lavoro effettivi; se si superano i 15 giorni di lavoro effettivi, il mese viene considerato per intero e quindi anche la retribuzione è intesa come tale.

Il calcolo, ovviamente, può variare per gli operai che lavorano con un contratto settimanale e, in questo caso, il calcolo viene effettuato sulle ore effettive di lavoro indicate nel contratto.

Modalità ancora diversa per i pensionati che, invece, devono tenere conto del numero dei ratei ricevuti nel 2019 per cui se hanno cominciato a ricevere la pensione a gennaio, la tredicesima sarà piena come per tutte le altre categorie di dipendenti. Al contrario, la pensione verrà calcolata sul numero dei mesi di liquidazione.

