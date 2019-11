Voli Ryanair, Last Minute vince la sfida: tutte le offerte comparate on line

Ryanair perde la sfida con Last Minute (Lm Group) sulla vendita on line dei biglietti dei voli.

In Cassazione, infatti, sono state respinte ancora una volta le richieste di sospendere la vendita di biglietti comparata con le offerte di altri operatori e la prenotazione alberghiera sul proprio sito. Il verdetto viene reso noto attraverso un comunicato in cui viene ricordato che già a maggio scorso il Tribunale di Lugano, in Svizzera aveva dato ragione alla società con sede a Chiasso dopo un esposto del Vettore irlandese.

Analogo il giudizio del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano - si legge ancora - che hanno dato ragione ancora a Lm Group, titolare dei portali lastminute.com, volagratis.com, rumbo.es, weg.de e bravofly.com.

Oggi, invece, è arrivata la vittoria in Cassazione, che secondo l'amministratore delegato di Lm Group Marco Corradino "ancora una volta stabilisce la condotta di Ryanair come illegale, confermando che il nostro servizio incoraggia una concorrenza leale nel mercato e apporta un forte valore al cliente, offrendo un mix di viaggi unici e soluzioni di diversi fornitori, cosa che Ryanair e le compagnie aeree tradizionali non sono in grado di offrire".

Intanto, a proposito di offerte, Ryanair lancia la sua Cyber Week dando la possibilità di prenotare voli estivi a prezzi scontatissimi. La compagnia low cost ha deciso, infatti di “fondere” il Black Friday e il Cyber Monday proponendo, dunque, prezzi ridotti.

