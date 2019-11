Alibaba in Sicilia, in programma incontri con aziende e manager

"Alibaba, a differenza di altri circuiti di questo tipo, è come un centro commerciale che opera 24 ore al giorno, su 365 giorni l’anno: apre i negozi sulla sua piattaforma di e-commerce, mettendo le imprese nelle condizioni di esportare in tutto il mondo e, soprattutto, in Cina. Non è un motore solo virtuale ma reale: riesce a vendere 100 Maserati in 18 secondi". Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, intervenendo a Palermo al convegno di Alibaba Group, gruppo e-commerce nato in Cina nel 1999 con un ufficio di rappresentanza a Milano, impegnato in un mini tour in Sicilia per presentare le opportunità della sua piattaforma a imprenditori e top manager siciliani.

Miccichè poi aggiunge: "Alibaba potrebbe essere il sistema ideale di vendita per le start up che non avrebbero bisogno di ricorrere ai canali tradizionali per promuovere i loro prodotti. Sarebbe opportuno che i dirigenti di questo colosso cinese dell’e-commerce rivolgessero la loro attenzione anche alle Università dove ci sono giovani molto capaci e intraprendenti ".

"Se l’assessorato regionale alle Attività produttive riuscisse a mettere in contatto Alibaba con le aziende isolane, avremmo fatto bingo - ha detto il presidente, rivolgendosi all’assessore Mimmo Turano -. È una piattaforma che può garantire un grande successo sia alle piccole start up che ai grandi marchi. Ecco perchè i siciliani creativi devono puntare su Alibaba".

