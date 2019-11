Domotica e design in casa: bonus ristrutturazione anche per l'antifurto

La domotica prende campo. E i dispositivi intelligenti sono ora sempre più tecnologici. Ma anche l'occhio vuole la sua parte e così si punta sempre di più all'estetica e al design con linee sottili ed eleganti, ricerca del colore, interfacce touch, cura della forma e dei materiali.

A Sicurezza e Smart Building Expo - le due manifestazioni che dal 13 al 15 novembre a Fiera Milano presenteranno le soluzioni più innovative per sicurezza, antincendio e integrazione tecnologica - si potrà toccare con mano questa nuova dimensione della casa. La domotica avanzata dunque ora da un lato migliora la sicurezza delle case, dall'altro si integra con l'ambiente, dando un tocco "glamour" e hi-tech.

Un passaggio, quello verso il design raffinato, in qualche modo inevitabile anche perché i sistemi smart sono sempre più diffusi e rappresentano un comparto in forte crescita: + 52% nel 2018, a quota 380 milioni di euro secondo il Report Smart Home dell'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano.

A questi risultati del settore della sicurezza contribuiscono anche gli incentivi e gli sgravi fiscali. Ad esempio chi installa un allarme o un sistema digitale di videosorveglianza può usufruire del cosiddetto 'Bonus ristrutturazioni', ossia una detrazione fiscale del 50% fino a un massimo di 96.000 euro, recuperabili in dieci quote annuali.

La domotica che consente di gestire da remoto con lo smartphone luci, riscaldamenti, porte, tapparelle e controllo visivo dei locali e dagli animali in casa ha poi ormai superato il limite della paura di rompere i muri, e oggi, grazie al wireless, non servono più canaline e cavi e l'impatto visivo delle tecnologie non solo è pari a zero, ma diventa un valore aggiunto. Ad esempio i pannelli di controllo degli impianti, grazie ad un ricercato design, diventano dei veri e propri "quadri smart" con il loro bell'impatto stilistico.

