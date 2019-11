Strade, porti e case popolari: la Regione sblocca 28 gare d'appalto

Ventotto gare di altrettante opere pubbliche in Sicilia sono già pronte. Come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi a firma di Giacinto Pipitone, le ultime firme in assessorato sono state messe nei giorni scorsi. Ora ci sono decreti di finanziamento e progetti esecutivi. E c'è pure un calendario che permetterà di bandire 28 gare d'appalto fra fine anno e i primi di marzo. Una manovra che si traduce in una iniezione di 221 milioni e mezzo nell'economia isolana.

L'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone accelera e punta ad attivare con cadenza regolare le gare per i lavori pubblici di media entità, quelli più appetibili per le imprese siciliane. All'elenco, che leggete accanto, si aggiunge già infatti un trittico di gare che andrà in Gazzetta fra aprile e maggio 2020 e che vale altri 53 milioni. In elenco porti, case popolari, strade provinciali.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE