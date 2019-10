Assoimpresa, si rafforza legame con Assolympo

Si rafforza la partnership tra Assoimpresa e Assolympo, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi alle piccole e medie aziende italiane. Ieri il Consiglio nazionale di Assoimpresa ha infatti votato l’ingresso in Giunta nazionale del professore Calogero Di Carlo, presidente di Assolympo, che è stato poi nominato vice presidente nazionale di Assoimpresa.

“Il legame tra queste due associazioni si rafforza sempre di più - dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi - a vantaggio dei rispettivi iscritti che potranno godere di servizi e agevolazioni in numerosi settori, in primis nel campo della formazione. Il professor Di Carlo rappresenterà un valore aggiunto per la nostra realtà che, grazie a questa collaborazione con Assolympo, si va radicando su tutto il territorio italiano”.

Lo scorso 21 ottobre le due associazioni hanno firmato un protocollo d’intesa che ha tra i suoi obiettivi la definizione di progetti di ricerca congiunti, lo sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani per il loro inserimento sociale e lavorativo, la creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro e l’attivazione di stage e tirocini.

