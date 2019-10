Turismo 2020, la Sicilia seconda destinazione secondo Forbes

La Sicilia conquista il secondo posto nella classifica delle migliori destinazioni al mondo per il 2020 stilata dall’agenzia Ovation Travel Group’s per Forbes.com. La lista è stata realizzata sulla base delle vendite e delle aspirazioni dei turisti americani.

Secondo il report dell'Ufficio Nazionale di Viaggi e Turismo le preferenze ricadono sempre di più all'estero tanto che i viaggi verso queste mete sono aumentati del 6% nel 2018 con un record di 93 milioni di viaggiatori in un anno. Sembrerebbe proprio però che l'Isola sia una delle destinazioni preferite dagli americani tanto da aggiudicarsi un ambitissimo secondo posto.

Ad attrarre i viaggiatori ci sarebbero i siti archeologici siciliani e la più quotata sembrerebbe essere la Valle dei Templi avvolta dalla vegetazione mediterranea. Forbes consiglia le bellezze dell'Isola per una vacanza in famiglia o anche alle coppie inserendo tra le tappe fondamentali del tour anche la scalata dell'Etna.

In Europa però, stando sempre al giudizio della rivista americana, la Sicilia sarebbe la migliore destinazione prima ancora della Douro Valley in Portogallo, di Dubrovnik in Croatia e di Kotor in Montenegro. Tra le altre destinazioni segnalate da Forbes invece troviamo Cape Town in Sud Africa, la Patagonia di Argentina, Kigali in Ruanda, il Deserto di Atacama o Chiang Mai in Thailandia.

