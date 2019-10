Nuovi ingressi alla Uilca Sicilia

Un gruppo di dirigenti della First Cisl aderiscono alla Uilca. Ne danno notizia il Segretario Generale Uilca Sicilia, Giuseppe Gargano ed il Segretario Generale Uilca Uil Messina, Ivan Tripodi.

"La Uilca in Unicredit ha ormai raggiunto livelli di rappresentanza storici in tutto il Territorio Nazionale divenendo di fatto la casa in cui chi ha voglia e passione da dedicare ai lavoratori trova spazio, ruolo e assistenza in un clima sereno e collaborativo. Sono felice per l’arrivo di Antonio Mangraviti e del suo gruppo", dichiara il segretario Responsabile del Coordinamento Nazionale Unicredit, Rosario Mingoia.

"Auguriamo a tutti buon lavoro ringraziando i nuovi dirigenti sindacali perché il loro ingresso rafforza ulteriormente la rappresentanza e la qualità della Uilca Sicilia", dicono Gino Sammarco e Riccardo Ballotta, rispettivamente Responsabile del Proselitismo per la Uilca Nazionale e Segretario Regionale della Uilca Sicilia.

