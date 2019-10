Giovani e lavoro, i sindacati sfilano a Palermo con il Movimento delle valigie

Sfileranno con lo striscione unitario, i lavoratori, i giovani, i pensionati di Cgil, Cisl e Uil Palermo per partecipare insieme al corteo organizzato dal Movimento delle valigie e da altre associazioni, venerdì prossimo 25 ottobre dalle ore 9,30 da piazza Verdi a Palermo.

"Aderiamo all’iniziativa anche in virtù della collaborazione avviata con il Movimento nelle scorse settimane - spiegano Enzo Campo segretario generale Cgil Palermo, Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Gianni Borrelli coordinatore Uil Palermo -, una sinergia nata per lavorare insieme affinché le istituzioni ascoltino il grido d’allarme dei tanti giovani che non trovano lavoro e che per questo sono costretti ad andare via dalla propria città. Ci siamo assunti insieme l’impegno di fare da pungolo affinché l'occupazione giovanile ritorni a essere al centro dell’agenda politica del territorio e per ridare una speranza a chi vuole restare e costruirei qui un futuro".

"Per questo saremo in piazza venerdì, per dare voce ai nostri giovani e chiedere una volta per tutte la vera svolta contro la disoccupazione, la desertificazione industriale, la crescente povertà, che portano via le speranze di tante famiglie. Si mettano in campo azioni concrete, subito", concludono. (ITALPRESS)

