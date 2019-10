Infrastrutture, Provenzano: "I siciliani non devono pagare due volte le inefficienze"

«Per quei Comuni che si sono indebitati per realizzare infrastrutture sociali impiegheremo fondi per abbattere i tassi dei mutui». Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, incontrando i primi cittadini del Nisseno che hanno chiesto maggiori interventi per i comuni in dissesto finanziario.

«Ho individuato strategie di sviluppo che riguardano scuole, università e infrastrutture. L’innovazione a cui sto lavorando è quella di costruire un rapporto diretto con gli enti locali - ha detto il ministro - e non solo con le Regioni. Si deve fare un vero protocollo con i comuni affinchè intercettino i finanziamenti con una programmazione integrata. Rafforzare la capacità amministrativa significa lavorare a stretto contatto con i sindaci. Alcuni programmi nazionali riguarderanno specificamente le aree di crisi complessa. La Sicilia non può permettersi di perdere risorse europee. I cittadini non possono pagare due volte le inefficienze altrui»

