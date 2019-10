Lavoro, pioggia di assunzioni nelle università: in Sicilia 120 docenti

Assunzioni di docenti nelle università: il governo accelera. Sono 2450 i posti disponibili a livello nazionale, di cui 120 in Sicilia.

Come spiega Angelo Meli in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi, l'1 dicembre scade lo stop ai concorsi disposto dalla scorsa legge di bilancio e gli atenei potranno cominciare a utilizzare i nuovi «punti organico», cioè i margini di flessibilità che il ministero dell'Istruzione riconosce annualmente sulla base delle cessazioni precedenti e della virtuosità di bilancio.

Saranno i singoli atenei a decidere quando pubblicare i bandi e quanti posti mettere a concorso per gli aspiranti professori. In Sicilia Palermo ha disponibilità per 51 posti, Messina 38 e Catania 30.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

