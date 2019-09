Rifiuti, l'assessore Pierobon: "Sbloccare il passaggio degli impianti alle Srr"

L’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata anche alle Srr. Una nota dell’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, chiarisce la possibilità di volturare le autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti alle società di regolamentazione. L’intervento dei tecnici dell'assessorato potrebbe consentire ad esempio di trasferire subito la gestione dell’impianto di Gela oggi in mano all’Ato in liquidazione nelle more di individuare il gestore.

“A seconda del contesto – si legge nella nota tecnica fornita all’assessore Pierobon - una soluzione del genere potrebbe rilevarsi funzionale alla miglior tutela dell’interesse pubblico, laddove l’amministrazione, magari perché già titolare dell’impianto, preferisca ottenere direttamente l’autorizzazione per regolarne l’uso, in conformità con le prescrizioni dalla stessa imposte”.

Secondo la nota, se è vero che le autorizzazioni vanno rilasciate a un gestore, nel campo ambientale il gestore può intendersi anche in altra accezione. Cioè potrà sbloccare, se gli uffici aderiranno a questo indirizzo, tutta la situazione ferma del passaggio dai vecchi enti alle attuali Srr togliendo l’alibi a chi ancora si nasconde dietro a queste problematiche.

Secondo l’assessorato “questa soluzione, tra l’altro, appare compatibile sia con l’affidamento del servizio ad un soggetto terzo, sia con la scelta di ricorrere alla gestione in house, ferma restando la necessità un’attenta regolazione dei relativi rapporti per garantire che il relativo esercizio si conformi comunque con le prescrizioni in materia di Aia”.

© Riproduzione riservata