Servizio civile, 3.700 posti per i giovani siciliani

Al via il bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti di servizio civile in Italia e all'estero. Soltanto in Sicilia saranno 3.692 i posti.

I progetti, che si trovano al link https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=15, hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

L'assegno mensile riservato a chi svolgerà il servizio ammonta a 439,50 euro tranne per gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all'estero a cui vanno aggiunte una specifica indennità, il vitto e l'alloggio.

