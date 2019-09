Reddito di cittadinanza, a Palermo convocazioni anche tramite sms

Convocazioni per il reddito di cittadinanza anche attraverso sms. Rientra l’allarme, dopo la nota diffusa poche settimane fa, che aveva creato agitazione e scompiglio tra quanti non possiedono un indirizzo di posta elettronica o un pc: nella comunicazione si annunciava che «i colloqui con il navigator per l'orientamento al mondo del lavoro», previsto dalla misura dell'ex governo giallo-verde», saranno comunicati solo per mail».

Ma come scrive Giorgio Mannino sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, Francesca Garoffolo, dirigente regionale del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha fatto sapere che se non è stato comunicato l'indirizzo mail le convocazioni saranno fatte tramite sms. Pochi giorni fa, infatti, era alta la tensione tra chi non ha un pc.

