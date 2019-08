Piccole imprese pagano 4,4 miliardi più di quelle medio grandi

Nonostante la dimensione aziendale delle piccole imprese presenti in Italia sia molto contenuta, il contributo fiscale ed economico reso al Paese è rilevantissimo. In materia di imposte e tasse, ad esempio, nel 2018 i lavoratori autonomi e le piccole imprese 1 hanno versato al fisco 42,3 miliardi di euro (pari al 53 per cento degli oltre 80 miliardi di imposte versate da tutto il sistema produttivo).

Tutte le altre, prevalentemente medie e grandi imprese, invece, hanno corrisposto «solo» 37,9 miliardi (il 47 per cento del totale). In buona sostanza i piccoli (quelle attività con meno di 5,1 milioni di euro di fatturato che per legge sono sottoposte agli studi di settore) hanno versato 4,4 miliardi di tasse in più rispetto a tutti gli altri. A denunciarlo è la Cgia.

