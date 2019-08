Città metropolitane, attivati investimenti per 250 milioni in Sicilia

Con una lettera congiunta inviata ai sindaci metropolitani di Palermo, Catania e Messina ed ai commissari straordinari dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani, gli Assessorati Autonomie locali ed Economia intervengono in forza dell’Accordo sottoscritto con il governo nazionale nel dicembre 2018 prevedendo, fino all’importo massimo di 250 milioni di euro, il trasferimento di somme per il pagamento di rate di mutui da questi accesi per opere di manutenzione di strade e scuole.

Gli enti dovranno trasmettere entro il 31 agosto 2019 all’assessorato dell’Economia le istanze relative ad interventi con asseverazione dalle proprie Ragionerie generali e degli Uffici Tecnici e con un cronoprogramma puntuale che giustifichi l’attualizzazione delle risorse fra il 2019 e il 2021; ciò al fine di concentrare le risorse sugli interventi immediatamente cantierabili. (AGI)

