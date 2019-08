Scuola, via all’assunzione dei presidi: la metà dei siciliani dovrà emigrare

Il Miur ha dato l'ok all'assunzione di 2.117 dirigenti scolastici per l'anno 2019/2020 in tutta Italia. I posti sono stati assegnati alle regioni in base all’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse. Molti dei presidi siciliani però dovranno trasferirsi al Nord: nell'isola sono solo 94 i posti vacanti e sono circa 109 coloro che dovranno partire.

"Spostarsi da casa è sempre fastidioso- afferma Massimiliano Sambruna, della Cisl scuola regionale - il bando era nazionale e chi ha partecipato sapeva che c'era l'eventualità di trasferirsi in un'altra regione. L'auspicio è che le scuole che per anni non hanno avuto stabilità in un ruolo così importante possano trovare un equilibrio e che non si trovino a cambiare dirigente tra pochi anni".

L'articolo di Francesca Alascia nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

