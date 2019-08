Sicilia, 5 milioni di euro per costruire parcheggi in tredici Comuni

Oltre cinque milioni di euro per costruire nuovi e moderni parcheggi in tredici città siciliane. L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha dato il via libera, ieri, ai progetti che riguardano i Comuni di Caltagirone, Misterbianco, Acireale (Ct), Trapani e Marsala, Bagheria e Partinico (Pa), Canicattì, Favara, Licata e Agrigento, Ragusa e Siracusa.

Le opere rientrano nella tranche del Piano Parcheggi messo in campo dal Governo Musumeci a supporto delle città al di sopra dei 30mila abitanti. La dotazione originaria della linea d'intervento ammonta, nel complesso, a dodici milioni di euro e nei prossimi mesi la graduatoria dei progetti finanziati verrà ulteriormente ampliata.

"Il Governo Musumeci - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - ha voluto imprimere una decisa svolta a un iter che si prolungava da tempo. Sblocchiamo degli investimenti infrastrutturali di notevole impatto nelle principali città dell'Isola, convinti che una migliore organizzazione della mobilità urbana possa accrescere la qualità della vita dei siciliani, la vivibilità dei centri, ma anche diventare elemento di sviluppo facilitando gli spostamenti delle persone".(ANSA).

