Lavoro, in Sicilia assegnati 277 posti per anestesisti e rianimatori

Assegnati 277 posti per anestesisti e rianimatori. Sono stati individuati, infatti, i vincitori del concorso, che ora, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, procederanno all'indicazione della sede preferita in modo da consentire alle Asp di completare le graduatorie con le assegnazioni.

Il concorso, bandito nel luglio dell'anno scorso, è stato gestito dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania per quanto riguarda la parte orientale dell'Isola e dall'Asp di Trapani per l'area occidentale. Sono questi due enti che hanno selezionato i vincitori e ora procederanno alle assegnazioni.

