La Sicilia non è una regione per giovani: la denuncia di Coldiretti

La Regione limita il lavoro dei giovani in agricoltura. E' questo il punto di vista di Coldiretta Sicilia a proposito del bando sul Programma di Sviluppo Rurale pubblicato nel 2017 per cui ancora a 1500 under 40 non è stato erogato "neanche un euro".

"Ad agosto dell’anno scorso – sottolinea Massimo Piacentino, delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa - è stata pubblicata la prima graduatoria e poi a dicembre, alla luce dei ricorsi, la stessa è stata rivista e ripubblicata all’inizio di maggio 2019 per poi essere stoppata pochi giorni dopo. Siamo quasi ad agosto – aggiunge – e ancora non si sa nulla. Questo è vergognoso".

E' una situazione paradossale per Coldiretti soprattutto consideranto che migliaia di laureati scelgono di intraprendere l’attività agricola in moltissimi comparti.

"E’ una storia inconcepibile – sottolinea a questo proposito Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia -. Si stanno limitando potenzialità enormi di chi, per esempio, ha deciso di tornare nella nostra Regione per riprendere i terreni dei familiari, ridare dignità a territori. La brutta bestia siciliana si chiama burocrazia contro cui bisogna agire con maggiore forza e determinazione".

