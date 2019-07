Alloggi sociali in Sicilia, dall'Ue arrivano 36 milioni

Arriva la graduatoria definitiva del secondo bando per gli interventi di riqualificazione alloggi pubblici per funzione sociale.

L’obiettivo è sostenere progetti di recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione di immobili (spazi ed edifici), con particolare riferimento ai beni sottratti alla criminalità organizzata da parte di enti locali, da destinare all’erogazione disservizi e attività sociali con funzioni di animazione socio-culturale e sportiva, la cui destinazione d’uso sociale è condivisa e anche costruita con la popolazione residente e con esponenti del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore, operanti a livello territoriale.

Il dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’elenco definitivo dei progetti ammessi ai fondi del bando relativo all’Azione 9.6.6. Previsti investimenti per 36 mila e 660 euro, di cui la metà, stanziati per la seconda finestra dell’avviso pubblico. Il provvedimento coinvolge in tutto diciotto aree urbane con popolazione superiore a 50 mila abitanti e diciassette città tra i 30 mila e i 50 mila abitanti. L’elenco è disponibile sul sito euroinfosicilia.it. (ANSA)

