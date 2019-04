Sicilia, al via il progetto "Tuna Rute" per valorizzare la rotta del tonno rosso

Al via anche in Sicilia il progetto "Tuna Rute", co-finanziato dal Feamp 2014-2020 e che coinvolge 10 partner provenienti da 4 paesi (Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda) per la valorizzazione della rotta del tonno rosso.

Il progetto - che riunisce gli enti pubblici di Algarve in Portogallo, Cadice e isole Baleari in Spagna, Carloforte (Sardegna) e Favignana e Palermo in Sicilia - si concentra sulla cooperazione transnazionale per la promozione del turismo tematico legato al tonno nelle regioni del Mediterraneo occidentale.

Se ne parlerà in un workshop in programma sabato 6 aprile alle ore 16, organizzato dal Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, partner del progetto, nell’ambito della 21esima edizione di Travelexpo, la Borsa globale del turismo in programma a Città del mare, a Terrasini.

Nei prossimi mesi Tuna Ruta promuoverà iniziative per coinvolgere i soggetti che fanno parte della filiera del tonno. Per ulteriori informazioni contattare Federico Cardona all’indirizzo e-mail: f.cardona@dalula.eu.

© Riproduzione riservata