Lavoro: nuovi concorsi sulla Gazzetta ufficiale, posto per 3.700 allievi carabinieri

Ci sono assunzioni, anche a tempo indeterminato, in vari concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: c’è posto per 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, un progetto contro la violenza su donne e minori e un mese in Spagna finanziato da Erasmus+, un concorso letterario di musica e scrittura.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, tante le novità e le possibilità di lavoro in questo mese d'aprile, come suggerisce il progetto InformaGiovani, supportato dal Comune di Palermo. Moltissimi sono i posti che la pubblica amministrazione offre in giro per l'Italia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e che si possono trovare anche su https://www.informa-giovani.net.

Fra tutti spicca il bando relativo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il termine per presentare le domande è il 23 aprile 2019.

