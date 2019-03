Ferrovie, doppio binario fra Palermo e Catania, Musumeci: "Impegno mantenuto"

"Nel mio programma di Governo vi era l'impegno per l'avvio dei lavori del raddoppio ferroviario fra Palermo e Catania. E lo abbiamo mantenuto. Domani avremo il piacere di mostrare al ministro Toninelli come la Sicilia ha invertito la tendenza, intraprendendo un irreversibile percorso di infrastrutturazione ferroviaria che non avrà precedenti nella storia dell'Isola nell'ultimo secolo".

Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, in vista della due giorni del ministro delle Infrastrutture nei cantieri di Rfi e Anas in Sicilia orientale.

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, aggiunge: "Il raddoppio della Palermo-Catania sarà la prima delle dieci grandi opere ferroviarie che il Governo Musumeci a fine mandato offrirà ai siciliani. Vigileremo affinché per questo cantiere, e per le prossime opere che vedranno l'avvio in questi anni, non si verifichino gli intoppi e i contenziosi che altrove hanno fatto perdere tempo prezioso. Terremo alta l'attenzione a garanzia della piccole e medie imprese al lavoro nelle varie commesse. L'infrastrutturazione - conclude Falcone - sarà il primo traino della crescita socio-economica dei territorio siciliano".

