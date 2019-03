Quota 100, tempo record per la prima pensione: assegno in un mese ad un pensionato campano

Il primo in Campania che potrà andare in pensione con la formula di quota 100 è un imprenditore di 66 anni di Nocera Inferiore, nel Salernitano. Gli uffici dell’Inps hanno accolto, in via definitiva, la domanda dell'uomo, che aveva presentato la richiesta tramite il patronato Epaca.

Dall’Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura, infatti, definiscono 'tempi record' quelli in cui l’Inps ha proceduto alla liquidazione definitiva della prestazione.

"Le prime richieste sono partite circa un mese fa. Il nostro ufficio di Nocera Inferiore ha fatto registrare un piccolo primato, con l’accoglimento dopo appena un mese dalla richiesta di pensione anticipata di un nostro associato", spiega il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.

Soddisfatto anche il responsabile provinciale di Epaca, Antonino Vescio, che sottolinea come Salerno sia "tra le prime dieci città d’Italia per numero di domanda, preceduta solo da grandi centri come Napoli, Palermo, Catania, Torino e Bari".

