Il Volo sbarca nell’Isola tra le onde, l'intervista al trio che chiuderà a Messina la tournée nei palazzetti

Quel Grande Amore del Volo gli fa chiudere la loro tournée in Sicilia come un Capolavoro: domenica il trio composto da due tenori e un baritono pronti per l’ultimo show di Tutti per Uno-Ad Astra Live al Palarescifina di Messina.

Tra standing ovation e applausi, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, infatti, hanno portato la loro musica nei principali palazzetti d’Italia, regalando al pubblico un viaggio unico fra tradizione e innovazione. Un trio capace di mescolare emozioni e tecnica e che porterà in scena a Messina i brani dell’ultimo album Ad Astra, il primo tutto di inediti, se si fa eccezione per la cover di Who Wants to Live Forever dei Queen, oltre ai più grandi successi del trio e della tradizione musicale italiana.

«Tornare in Sicilia - dicono - è sempre un’esperienza unica». Piero e Ignazio, lo sanno tutti, sono originari dell’Isola, di Naro Barone e di Marsala Boschetto. «Una meravigliosa terra - continuano - che occupa un posto speciale nei nostri cuori. Speriamo di riuscire a trasmettere al pubblico tutto il nostro amore e il profondo legame che proviamo per questa regione».