Dal jazz al cinema, partito l’Ersu festival: protagonisti gli studenti

Il corso sarà gratuito per gli studenti universitari che si iscriveranno. In programma, durante l’anno anche, la realizzazione del film «Fuorisede, storie di vita e di studi», con la regia di Gaetano Di Lorenzo, presentato dall’associazione Listen! E ancora laboratori teatrali insieme all’attore e cuntista Salvo Piparo, «Palermo da scoprire» con la fondazione Le Vie dei Tesori, «Storie di jazz» dell’associazione culturale Parla Piano, il Festival delle letterature migranti, attività con l’associazione siciliana Amici della Musica e tante altri appuntamenti,

«Siamo entusiasti di annunciare l’avvio del Festival - spiega Margherita Rizza, presidente territoriale di Ersu -. La cultura è un pilastro imprescindibile della società, un mezzo attraverso cui possiamo costruire ponti tra le diverse identità e promuovere una vera inclusione. Con il programma adesso avviato – continua - miriamo a creare spazi di partecipazione attiva, dove gli studenti possano realmente esprimere le loro passioni, condividere le loro idee e confrontarsi in un ambiente stimolante e accogliente, al contempo trovando luoghi di aggregazione che possano contribuire a creare occasioni in cui ciascuno possa realmente sentirsi accolto e pienamente integrato nella comunità studentesca e universitaria».

Quindi all’Università non solo percorsi di studi all’interno dell’indirizzo scelto ma la possibilità anche di coltivare e scoprire nuove passioni. «Crediamo fermamente che ogni giovane meriti l’opportunità di accedere a esperienze culturali che arricchiscano il proprio percorso formativo – commenta il direttore dell’Ersu, Ernesto Bruno – . L’arte, la musica e la cultura diventano parte integrante della vita universitaria e questo può contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili. Invito tutti gli studenti a partecipare attivamente alle iniziative di Ersu Festival 2025 che verranno diffuse attraverso il sito www.ersupalermo.it e i nostri media, non solo per arricchire il proprio bagaglio culturale, ma anche per costruire una comunità studentesca più coesa e vivace».