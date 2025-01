Il primo album discografico pubblicato nel 2025 è quello di Liberato

Liberato è il primo artista a pubblicare un album nel 2025. È arrivato infatti allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre il nuovo lavoro dell'artista napoletano. Il suo terzo disco si intitola Liberato III e sul profilo Instagram dell'artista viene presentato con il suo classico refrain «Liberato canta ancora», che ha accompagnato ogni volta le uscite dell'artista dal 2017. In questo nuovo anno, il primo evento live fissato è quello del 31 maggio a Roma al Circo Massimo.

Il disco è composto da otto canzoni inedite più una, Lucia (Stay with me), che è anche la colonna sonora de «Il segreto di Liberato», il film-documentario sulla vita e la carriera del misterioso artista napoletano, che in questo suo nuovo lavoro racconta soprattutto se stesso.