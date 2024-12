È morto a 59 anni il cantautore Paolo Benvegnù

È morto a 59 anni il cantautore milanese Paolo Benvegnù. Ne dà notizia la famiglia in una nota. «Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada - scrivono - Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni. Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni. Vincitore della Targa Tenco 2024 con È inutile parlare d’amore come «Migliore Album in assoluto», aveva appena pubblicato Piccoli fragilissimi film-reloaded, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest’anno aveva compiuto 20 anni. Paolo era stato protagonista nella puntata in onda ieri sera del programma Via dei Matti n. 0 e vogliamo ricordarlo con le sue parole e la sua voce».

Benvegnù iniziò a farsi strada negli anni ’90, l’epoca eroica dell’indie rock italiano, con il progetto Scisma, dove è cantante, chitarrista e principale compositore. La band si esibisce sui palchi italiani ed europei e pubblica tre album - Bombardano Cortina nel 1995, Rosemary Plexiglas nel 1997 e Armstrong nel 1999 - il secondo dei quali, prodotto da Manuel Agnelli degli Afterhours, vince il Premio Ciampi. Conclusa l’esperienza Scisma, all’alba del nuovo millennio, l’artista milanese si cimenta come attore teatrale, produttore e autore per nomi come Mina, Irene Grandi e Marina Rei. Il debutto da solista arriva nel 2004 con l’album Piccoli fragilissimi film, seguito da un lungo tour. Negli anni successivi arriveranno 8 Lp, numerosi Ep e cinque candidature da finalista alla Targa Tenco, il tutto accompagnato da un’attività live sempre intensissima.