Da Antonacci alla Tatangelo, Capodanno in Sicilia al ritmo dei big

Anche ad Agrigento, la protagonista assoluta sarà piazza Marconi, che ospiterà una serata musicale straordinaria in vista del riconoscimento della città come Capitale Italiana della Cultura 2025. Jimmy Sax, celebre sassofonista francese, porterà sul palco un mix di jazz ed elettronica capace di incantare il pubblico, ma insieme a lui, Beatrice Quinta, rivelazione di X-Factor, e i Twin Violins, duo che mescola la tradizione classica con arrangiamenti contemporanei. Il tutto impreziosito da una serata che sarà presentata da Salvo La Rosa.

Musica, energia e tanti big della musica italiana: il Capodanno in Sicilia tra fuochi e sound. Da Palermo a Messina, passando per Agrigento, Catania e Siracusa, le città si preparano ad accogliere il 2025 con spettacoli che uniscono tradizione e modernità.

Siracusa e Augusta, invece, proveranno a contendersi il pubblico della Sicilia orientale. In piazza Duomo a Siracusa, Aka 7even accenderà la notte con i suoi successi urban-pop, come Loca e Perfetta Così con la festa che inizierà già dall’apertura dei Babil On Suite, band dal sound coinvolgente, seguiti dal dj set di Ornella P. Ad Augusta, invece, il protagonista sarà Francesco Gabbani, che in piazza Castello porterà la sua energia e la sua ironia, con brani che spaziano da Occidentali’s Karma a Viceversa.

Per quanto riguarda Catania, ci sarà il Capodanno in Musica, lo show di Mediaset trasmesso in diretta da piazza Duomo. L’evento sarà condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, lo spettacolo sarà un viaggio tra grandi classici e hit contemporanee, con artisti come Umberto Tozzi, Orietta Berti, Baby K, Paola e Chiara, e giovani talenti di Amici. Gigi D’Alessio sarà l’ospite speciale.

A Maletto (nel Catanese) l’anno si chiuderà con assieme a Fiorella Mannoia che si esibirà in piazza XXIV Maggio. L’artista a partire alle 22.15 sarà accompagnata dall’orchestra per interpretare i suoi successi. Anna Tatangelo, invece, si dividerà tra Casteldaccia e Capo d’Orlando, mentre a Cerda ci saranno i Matia Bazar. L’artista, infatti, si esibirà prima (il 31) a Casteldaccia, portando in scena i suoi grandi successi e la sua voce inconfondibile. Mentre il primo gennaio sarà a Capo d’Orlando, a partire dalle 19,30.

Infine, Messina ha iniziato i festeggiamenti già ieri sera in piazza Duomo con Clementino e stasera con Arisa mentre il 31 la città sarà il palcoscenico di un doppio evento: da un lato, il PalaRescifina ospiterà Laura Pausini, mentre piazza Duomo sarà affidata allo spettacolo Tutti pazzi per Rds.