Su Tgs Il Magico Mondo di Buu, debutta un nuovo show per i bambini

Cilindro, mantello e bacchetta sono già pronti e Buu, un dispettoso ma divertente mago orso, non vede l’ora di far sognare grandi e piccini. Tgs pensa ai suoi piccoli spettatori con un nuovo format caratterizzato da divertimento, cultura e tanta fantasia. Il Magico Mondo di Buu fa il suo esordio domani alle 18,30 sul canale 12 del digitale terrestre. Un programma scritto, diretto e condotto dalla giornalista Alessandra Costanza. I veri protagonisti saranno i bambini, in studio e a casa. La trasmissione, girata all’interno dei nuovi locali di Spazio Zero Eventi a Palermo, andrà in onda ogni domenica: otto in tutto gli appuntamenti. Il programma poi andrà in replica ogni venerdì alle 18,30 e poi da lunedì a domenica alle 7,10. A essere coinvolte sono sedici scuole palermitane, la maggior parte delle quali partecipa pure al progetto del Giornale di Sicilia, GdScuola.

In ogni puntata si sfideranno a un quiz gli alunni di due istituti: quattro bimbi per plesso. A inaugurare questa nuova creatura di Tgs saranno le scuole Michelangelo Buonarroti e la Giotto Cipolla. Durante il programma spazio anche a momenti ludici con giochi interattivi e inclusivi. Le pareti dello studio cambieranno forma e colori per dare vita a più mondi: dall’acquario, alla giungla fino al bosco. Scenari con cui i piccoli protagonisti del Mondo di Buu avranno la possibilità di confrontarsi per superare le sfide previste durante la trasmissione. E poi una pausa relax con «l’ora della merenda», un momento dedicato ai tutorial in cucina, per realizzare dolcetti in modo semplice e veloce assieme a tutta la famiglia.