Centro Studi Federico II a Vienna, concerto per la Pace e consegna dell'Augustale

Missione istituzionale del Centro Studi Federico II a Vienna con il progetto «For Cultural Diplomacy and World Peace», dove si è tenuto per la prima volta il Concerto per la Pace presso la chiesa di Santa Elisabetta, un concerto per organo del maestro Diego Cannizzaro, componente del comitato scientifico, riscuotendo ampio successo di pubblico e di critica.

In occasione dell’evento il presidente Giuseppe Di Franco ha consegnato al gran maestro dell’ordine dei Cavalieri teutonici, Abate Frank Bayard, l’Augustale, la moneta della pace di Federico II (già presentata dal Centro Studi in anteprima a Roma presso il circolo del Ministero degli Esteri).

La missione a Vienna è proseguita con l’incontro istituzionale, con l’ambasciatore d’Italia Giovanni Pugliese, dove è stato presentato il progetto del Centro Studi Federico II. L’incontro si è concluso con una visita al Palazzo Metternich.

Nella foto Giuseppe Di Franco, l’ambasciatore Giovanni Pugliese e il maestro Diego Cannizzaro