Rai Storia: Marco Romano a «Il giorno e la storia». Il direttore del Giornale di Sicilia commenta le ricorrenze della settimana

Dalle nascite di Salvo D'Acquisto e Vasco Pratolini alla morte di Beppe Viola, dall'insediamento di Breznev alla guida del Pcus all'elezione a pontefice di Karol Wojtyla, dalla "caccia alle streghe" comuniste al record nel salto in lungo dell'americano Bob Beamon. Fatti e personaggi al centro delle ricorrenze dal 14 al 20 ottobre

Lunedì 14 ottobre si torna al 1964, quando Leonid Breznev subentra a Nikita Krusciov nella guida del Pcus. La sua politica estera autorizza l’Unione Sovietica ad intervenire, anche militarmente, negli affari interni dei paesi alleati, come accade in Cecoslovacchia nel 1968.

Martedì 15 ottobre, Romano ripercorre la biografia di Salvo Rosario Antonio D’Acquisto, nato nel 1920 a Napoli. Vicebrigadiere dei Carabinieri a Torrimpietra, durante la Seconda guerra mondiale, si autoaccusa per la morte di alcuni soldati tedeschi sacrificandosi per salvare la vita di 22 uomini catturati dai nazisti.

Mercoledì 16 ottobre è il giorno dell’elezione al soglio pontificio del polacco Karol Wojtyla, nel 1978, che prende il nome di Giovanni Paolo II.

Giovedì 17 ottobre il ricordo va Beppe Viola, giornalista sportivo Rai e conduttore della Domenica Sportiva ai tempi di De Zan e Stagno, ma anche raffinatissimo autore di canzoni e di cabaret, morto nel 1982 a 43 anni.