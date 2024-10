Colapesce Dimartino si separano temporaneamente: «Ci prendiamo una pausa»

Colapesce Di Martino si definiscono una «coppia aperta» e si prendono una pausa di riflessione. A confessarlo è Colapesce, in occasione dell'uscita al cinema di Iddu (film di cui ha composto la colonna sonora).

«Dobbiamo proprio prenderci una pausa, per rifiatare un po’: non siamo una catena di montaggio che sforna dischi a ripetizione».

Nessuna rottura, però. Piuttosto una pausa di riflessione, presa da una coppia che - un po' scherzando un po' no - si definisce aperta. Così Colapesce, vero nome Lorenzo Urciullo, ha inaugurato una rinnovata carriera solista. E l'ha fatta col botto, considerando che Iddu alla Mostra del cinema di Venezia è stato premiato per la miglior colonna sonora. Un successo che Colapesce non si aspettava, ma a cui guarda con orgoglio. Sin da quando, ascoltando Morricone, sognava di comporre per il cinema.