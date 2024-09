Iddu tra farsa, prove d'attore e «pizzini», in gara a Venezia il film dei registi siciliani Grassadonia e Piazza

Non è certo la prima volta che si racconta la mafia attraverso la farsa, il grottesco come in Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, in concorso al Festival di Venezia per l’Italia. I due registi siciliani usano l’una e l’altro mettendo poi anche in campo due grandi attori affidabili e collaudati come Elio Germano, nei panni di Matteo Messina Denaro, e Toni Servillo in quello di un ambiguo collaboratore di giustizia.

Abbandonano insomma quei toni da favola nera di Sicilian Ghost Story, il loro precedente film low cost, sempre ispirato alla mafia (ovvero alla sparizione e all’omicidio di Giuseppe Di Matteo), ma con un cast meno blasonato, che aveva fatto però scrivere al New York Times: «Eccelsa commistione di naturale e soprannaturale, fantasy e attualità».

Il film, in sala dal 10 ottobre con 01 Distribution, lontanamente ispirato a Matteo Messina Denaro - l’ultimo grande latitante mafioso arrestato nel gennaio del 2023 e morto per malattia otto mesi dopo la cattura - ci racconta questo personaggio metodico che cita l’Ecclesiaste ed è ossessionato dalla figura paterna, con il volto privo di ogni empatia di Germano.