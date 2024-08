Parchi archeologici, a Ferragosto in Sicilia aperti anche di notte

Ed eccoli, i magnifici: il Teatro Antico di Taormina si visita dalle 9 a mezzanotte, Palazzo Ciampoli propone dalle 10 alle 19 la mostra archeologica e multimediale Da Tauromenion a Tauromenium; il museo di Giardini Naxos dalle 9 alle 19 con le sculture di Stefania Pennacchio; stessi orari per Isola Bella, dove i visitatori troveranno anche le opere di Concetta De Pasquale e, nel parco botanico, Wish Tree for Sicily del progetto di arte interattiva di Yoko Ono. L’area monumentale della Neapolis di Siracusa sarà visitabile fino alle 23.30 con le sculture maestose di Igor Mitoraj; aperto fino alle 14 il museo Paolo Orsi con la mostra «Il regno di Aḫḫijawa. I Micenei e la Sicilia».

La Valle dei Templi permette gli ingressi fino a mezzanotte, il Teatro Panoramica Templi ospita spettacoli, ma si aspettano le albe: venerdì, sabato e domenica alle 4.30 l’Ifigenia in Aulide diretta da Alessandro Machia e interpretata da Andrea Tidona. Aperta fino alle 19 la Villa romana del Casale di Piazza Armerina – venerdì, sabato e domenica fino alle 23 -, chiudono alle 14 sia l’area archeologica di Morgantina, che il museo di Aidone (che ospita la maestosa Dea e gli splendidi acroliti) e Palazzo Trigona a Piazza Armerina. Segesta e Selinunte aprono anche in notturna: le visite al parco di Segesta si fermano alle 19.30, ma il sito riapre sia per gli spettacoli del festival al Teatro Antico – stasera alle 21 concerto di Nick The Nightfly quartet, domani e il 16 Histoire du Soldat di Mimmo Cuticchio - che per assistere (sia alle 21.20 che alle 22.20) al videomapping Phos. Io sono Fuoco nel tempio dorico dove è in corso la mostra Texere di Silvia Scaringella. Selinunte chiude alle visite alle 20, ma riapre per gli spettacoli alla Collina Orientale: domani alle 21, «Regenera» della compagnia di performer col fuoco Anima Ignis. E chiude Palermo: Palazzo Reale è aperto fino alle 12,30; poi la Gam (dalle 9,30 alle 18,30), e fino alle 13 la Zisa, San Giovanni degli Eremiti, la Martorana e la Cuba, il l’archeologico Salinas, l’Abatellis e il Riso (e l’Albergo delle Povere dove sono in corso la mostra di Flavio Favelli e la collettiva Solo che amore ti colpisca). A Monreale, il Duomo e il chiostro benedettino (fino alle 13); e così anche a Cefalù, duomo e chiostro. A Mazara del Vallo, il museo del Satiro, a Trapani sculture e coralli al museo Pepoli.