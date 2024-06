Nasce a Palermo ATA Lab Academy, corsi di formazione cinematografica di eccellenza

Nasce a Palermo ATA Lab Academy, per avere l’opportunità di crescere professionalmente senza dover lasciare l’isola. Formazione cinematografica di eccellenza ma con tariffe accessibili, studiando con attori e professionisti del settore già molto affermati, visto che i nomi sono quelli di Edoardo De Angelis, Francesco Amato, Francesco Scianna, Vincenzo Pirrotta, Chiara Agnello, Filippo Luna e tanti altri. Rossella Leone, da attrice ha pensato a chi, come lei , vivendo al Sud può avere la possibilità di ottenere una formazione di livello in maniera continuativa, Giulia Galati, regista e autrice, ha sostenuto i progetti. E sono già in programma i workshop degli attori che da domani arriveranno a settembre:

L'accademia crede fermamente che il talento e la passione debbano essere coltivati senza barriere finanziarie, contribuendo così alla crescita di una comunità artistica più diversificata e inclusiva. ATA Lab Academy non solo offre opportunità di formazione di alta qualità, ma rappresenta anche un investimento significativo nel futuro culturale ed economico della Sicilia. Promuovendo il talento locale e fornendo risorse per lo sviluppo professionale, l'accademia contribuisce attivamente al progetto di crescita della regione. Questa iniziativa non solo arricchisce il panorama culturale siciliano, ma crea anche nuove prospettive di lavoro e sviluppo economico per i giovani talenti dell'isola. Per info e partecipazioni 3926389337