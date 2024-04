Il giornalista Franco Di Mare ha il cancro: «Colpa dell'amianto respirato da inviato di guerra»

Il giornalista Franco Di Mare, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ha rivelato di avere un cancro. «Ho un mesotelioma, un tumore molto aggressivo», ha spiegato Di Mare, che ha collegato la malattia alla sua attività di inviato di guerra. Il mesotelioma, ha detto, è causato dall’aver respirato «le particelle di amianto presenti nell’aria», una malattia che può avere «una incubazione lunghissima, fino a 30 anni. Quando si manifesta, è troppo tardi». «Non si guarisce», ha aggiunto, anche «se la scienza va sempre avanti».

Franco Di Mare si è collegato con un respiratore automatico che «mi permette di essere qui», ha detto. «Sono qui - ha proseguito con un filo di voce - a festeggiare una soluzione che potrebbe essere scoperta, speriamo che ci sia una soluzione e che non sia così lontana». Commosso Fabio Fazio, che ricorda che oggi è il giorno dei lavoratori vittime dell’amianto e presenta «Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi», il libro di Franco Di Mare, giornalista Rai, che è stato anche direttore di Rai3, che esce per Sem. Per la malattia, dice il giornalista, c’è bisogno che ci sia l’idea di comunità intorno al malato, «quando qualcuno si ferma ad aiutare gli altri lì nasce la comunità degli umani».